Россиянам предложили отложить поездки на Мадагаскар

В понедельник на Мадагаскаре прошли массовые акции протеста, вызванные перебоями с электро— и водоснабжением

Посольство России на Мадагаскаре рекомендует российским гражданам отложить поездки в республику до стабилизации ситуации в стране. Об этом сообщили РИА «Новости» в российской дипмиссии.

— Посольство рекомендовало российским туристам, планирующим поездку в страну, отложить ее до нормализации обстановки, — заявили в посольстве.

Напомним, в понедельник на Мадагаскаре прошли массовые акции протеста, вызванные перебоями с электро— и водоснабжением. Тысячи молодых людей требовали отставки правительства, в ответ полиция применила слезоточивый газ. Президент страны объявил о роспуске правительства. По данным ООН, в результате протестов погибли по меньшей мере 22 человека.

Рената Валеева