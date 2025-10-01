Американское издание: авианосец США уязвим перед российским гиперзвуковым оружием

National Interest подчеркивает, что у авианосца «нет реальной защиты» против гиперзвуковых ракет

Фото: Реальное время

Новейший американский авианосец USS Gerald Ford уязвим перед российским гиперзвуковым оружием и может стать первой «жертвой» в случае потенциального конфликта НАТО с Россией. Об этом пишет журнал National Interest.

— Несмотря на технологический прогресс, этот авианосец по большей части представляет собой легкую мишень для российского гиперзвукового оружия и подводных лодок. Если между НАТО и Россией разразится война, этот великолепный авианосец может стать первой жертвой, — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что у авианосца «нет реальной защиты» против гиперзвуковых ракет.

Публикация появилась на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном строительстве новых линейных кораблей, которые не производились с 1940-х годов. Линкоры, игравшие ключевую роль в военно-морских стратегиях многих стран с 1880 года до Второй мировой войны, утратили свое значение с развитием авиации и появлением авианосцев.

Ранее, выступая перед военными, Трамп подтвердил отправку американских подводных лодок к берегам России в связи с упоминаниями о ядерном оружии, выразив надежду, что его применение не понадобится.

Рената Валеева