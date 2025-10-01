В Казани будут судить женщину за мошенничество на 3,9 млн рублей за решение «семейных» вопросов

Сумма предназначалась должностным лицам, которые могли содействовать в получении разрешения на продажу квартиры с долями несовершеннолетних

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Советского района Казани утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В период с 1 ноября 2023 года по 5 сентября 2024 года обвиняемая получила от знакомой 3,9 млн рублей. Данная сумма была передана через посредников якобы для дальнейшей передачи должностным лицам, способным посодействовать в получении разрешения на продажу квартиры с долями несовершеннолетних детей, возбуждении уголовного дела в отношении бывшего супруга потерпевшей и лишении его родительских прав. Следствие установило, что законных оснований для совершения указанных действий не имелось.

В результате обвиняемая присвоила полученные денежные средства.



Рената Валеева