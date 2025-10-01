Ольга Скоробогатова займется прямым управлением розничным бизнесом ВТБ
Занимавший пост зампреда правления ВТБ Александр Пахомов покидает Группу ВТБ
С 1 октября прямым управлением розничным бизнесом ВТБ займется первый заместитель президента — председателя правления банка Ольга Скоробогатова. Помимо розничного блока, она отвечает за стратегические вопросы, цифровые проекты, финтех-инновации и развитие системы международных расчетов.
Занимавший пост зампреда правления ВТБ Александр Пахомов покидает Группу ВТБ.
— Розничный бизнес требует серьезных изменений и ускорения развития в условиях меняющихся потребностей клиентов и рынка в целом. Поэтому мы перестраиваем бизнес-модель розницы на базе цифровых решений и платформ. Эти вопросы, а также значительное улучшение финансового результата розницы будут в фокусе нашего внимания, — отмечает Ольга Скоробогатова.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».