Ольга Скоробогатова займется прямым управлением розничным бизнесом ВТБ

16:53, 01.10.2025

Занимавший пост зампреда правления ВТБ Александр Пахомов покидает Группу ВТБ

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

С 1 октября прямым управлением розничным бизнесом ВТБ займется первый заместитель президента — председателя правления банка Ольга Скоробогатова. Помимо розничного блока, она отвечает за стратегические вопросы, цифровые проекты, финтех-инновации и развитие системы международных расчетов.

Занимавший пост зампреда правления ВТБ Александр Пахомов покидает Группу ВТБ.

— Розничный бизнес требует серьезных изменений и ускорения развития в условиях меняющихся потребностей клиентов и рынка в целом. Поэтому мы перестраиваем бизнес-модель розницы на базе цифровых решений и платформ. Эти вопросы, а также значительное улучшение финансового результата розницы будут в фокусе нашего внимания, — отмечает Ольга Скоробогатова.

