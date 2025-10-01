Xzibit похвалил «Волгу» и «Ниву»

Американский рэпер задумывается об открытии автобизнеса в Москве

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

В России побывал американский рэпер Xzibit. Он выступил на фестивале «Уличный драйв» в московских Лужниках, а на пресс-конференции в преддверии выступления пообщался с журналистами и анонсировал два концерта в декабре — в Москве и Санкт-Петербурге.

Xzibit также является автолюбителем и звездой шоу «Тачка на прокачку». Рэпер высоко оценил классическую «Волгу» и предложил сделать из «Нивы» полноценный монстр-трак.

Он признался, что задумывается об открытии автобизнеса в Москве и анонсировал начало сотрудничества с российским брендом «Авито Авто».