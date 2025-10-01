Тренер «Рубина» Рахимов поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов»

Специалист считает, что в чемпионате нет заурядных матчей

Фото: Артем Дергунов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об ожиданиях от матча с «Крыльями Советов» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится 4 октября в Казани в 15.15 по московскому времени.

— Для нас нет заурядных игр. Все матчи чемпионата требуют самоотдачи и внимания. Все соперники способны отобрать очки, победить. У Самары много качественных футболистов с большим опытом игры в РПЛ, поэтому ждем тяжелого поединка. Дерби соседей? Я считаю, что нужно всегда выкладываться на максимум, играешь с соседями или нет, — приводит слова Рахимова корреспондент «Реального времени».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во вторник «Рубин» потерпел домашнее поражение от «Зенита» со счетом 0:1 в матче группового раунда Кубка России. Для выхода в плей-офф турнира команде необходимо не проиграть «Ахмату» в последнем туре группы А. При этом клуб лишился шансов сыграть в Пути РПЛ после группового этапа.

В чемпионате после десяти туров «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» идут на 10-й строчке табеля, отставая от казанцев на три очка.

Зульфат Шафигуллин