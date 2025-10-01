Уровень средней зарплаты в Бугульминском районе достиг 78,5 тыс. рублей

Экономически активными являются 58,7 тыс. граждан

В Бугульминском районе уровень средней зарплаты достиг 78,5 тыс. рублей. Об этом на «муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития Татарстана сообщил глава района Дамир Фаттахов.

По его словам, в районе насчитывается 58,7 тыс. экономически активных граждан — это больше половины населения (98,1 тыс.). Из них 24,2 тыс. человек трудятся на предприятиях. На учете по безработице стоят 54 бугульминца.

В районе действуют два высших учебных заведения, где обучаются 979 студентов. Основные направления подготовки связаны с нефтяной отраслью, экономикой, химическими технологиями, техносферной безопасностью и автоматизацией производства.

Напомним, медианная зарплата в Татарстане во втором квартале 2025 года оказалась примерно равной среднероссийскому показателю (отношение медианной зарплаты региона к значению по РФ — 1,0). Чистая медианная зарплата в республике составила 61 тысячу рублей, а отношение чистой медианной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — 2,8.



