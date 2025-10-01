Уроженец Казани Тянулин стал лучшим бомбардиром в истории «Сочи»

Татарский хоккеист установил рекорд клуба в КХЛ

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин стал лучшим бомбардиром в истории клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В активе уроженца Казани 124 набранных результативных балла в матчах за сочинскую команду.

Историческое событие произошло в игре с «Ладой» (4:0). Тянулин отличился двумя голевыми передачами и довел свой лицевой счет до 124 (43+81) очков в 176 матчах.

28-летний нападающий выступает за «Сочи» с 2022 года. По набранным очкам Тянулин опередил Илью Крикунова (122 очка), Андре Петерссона (113), Сергея Шмелева (107) и Андрея Костицына (105).

Рекордсмен «Сочи» является воспитанником клубной системы казанского «Ак Барса», но ни разу не сыграл в КХЛ за основную команду «барсов».

Зульфат Шафигуллин