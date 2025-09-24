Тайфун «Рагаса» обрушился на Китай: на Тайване — 15 жертв

Не менее 15 человек погибли на Тайване после прорыва озера, вызвавшего сильное наводнение на востоке страны — геологи называют это «цунами с гор», передает BBC

По данным местных властей Китая, прошлой ночью из провинции Гуандун были эвакуированы более 1,89 миллиона человек.

Поступают сообщения о том, что тайфун «Рагаса» достиг побережья острова Хайлин, который находится в городе Янцзян провинции Гуандун на юге Китая, передает BBC.

Ранее, посольство РФ в КНР призывало россиян, планирующих поездку в страну, пересмотреть свои маршруты и отложить посещение опасных районов в связи с надвигающимся супертайфуном, передает РИА «Новости».

Екатерина Данилова