«Рубин» проиграл в Казани «Зениту» в матче Кубка России

Единственный мяч был забит на 3-й минуте игры

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» проиграл в Казани «Зениту» со счетом 0:1 в матче 5-го тура группового раунда Кубка России в Пути РПЛ. Команда Рашида Рахимова не побеждает в турнире четыре игры подряд.

Единственный гол был забит форвардом «Зенита» Лусиано Гонду на 3-й минуте встречи. Команды играли полурезервными составами. Голкипер гостей Евгений Латышонок оформил «сухой» матч.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В активе «Зенита» после пяти игр стало 15 набранных очков, у «Рубина» осталось четыре балла. Питерцы возглавляют турнирную таблицу группы А. Казанцы занимают промежуточное третье место.

Следующий матч в Кубке России «Рубин» проведет 22 октября в Казани с «Ахматом». В случае поражения команда Рашида Рахимова может досрочно вылететь из турнира.

«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1, 0:0)

Голы:

0:1 — 3, Гонду (Адамов)

Зульфат Шафигуллин