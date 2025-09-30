Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 1 октября
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на среду, 1 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Доллар подешевел на 0,26 рубля, юань — на 0,04 рубля, евро — на 0,28 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 82,61 рубля;
- евро — 96,86 рубля;
- юань — 11,55 рубля.
