Минцифры подтвердило повышение страховых взносов для IT-компаний и отмену НДС на отечественное ПО

«Отрасль твердо встала на ноги и способна пережить уменьшение льгот», — уверен Шадаев

Министерство цифрового развития России подтвердило планы по увеличению тарифов на страховые взносы для IT-компаний с 7,6% до 15% и отмену льготы по НДС на покупку ПО из отечественного реестра. Соответствующее заявление министра Максута Шадаева было опубликовано в телеграм-канале Минцифры.

— Да, в условиях существующих бюджетных ограничений подтверждаю наличие согласованных планов по увеличению для IT-компаний тарифов на страховые взносы с 7,6% до 15% на оплату труда по году до предельной базы (2,76 млн рублей) и отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра, — говорится в сообщении министра.

Шадаев признал, что текущая экономическая ситуация «действительно непростая», напомнив о планируемом увеличении НДС и отмене ряда льгот для малого бизнеса.

Несмотря на это, министр подчеркнул приверженность правительства поддержке IT-отрасли. По его словам, тарифы на страховые взносы для IT-компаний останутся в два раза ниже, чем для предприятий других отраслей экономики. Будут сохранены льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Несмотря на отмену льгот по НДС для покупки российских программных продуктов, в условиях ужесточения регуляторики по КИИ и введения запретов на использование зарубежных продуктов рассчитываю, что нам удастся и дальше поддержать рост спроса в корпоративном сегменте на отечественные решения, — заявил Шадаев.

Он отметил, что решение об уменьшении объема льгот стало для многих неожиданным и компаниям придется оперативно адаптировать свои планы развития к новым условиям.

— Уверен, что накопленный за эти годы запас прочности позволит нам всем сохранить амбиции и необходимый драйв. Отрасль твердо встала на ноги и способна пережить уменьшение льгот и продолжать двигаться уверенно вперед, — заключил глава Минцифры.

Рената Валеева