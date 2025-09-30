Ростехнадзор одобрил реконструкцию компрессорной установки «Татнефти»
Нарушений обязательных требований не выявлено
Приволжское управление Ростехнадзора провело внеплановую выездную проверку объекта капстроительства: «Реконструкция компрессорной установки сырого газа», техническим заказчиком которого является ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. Об этом пишет пресс-служба.
В ходе проверки было установлено, что работы завершены в полном объеме, нарушений обязательных требований не выявлено.
По результатам проверки выдано заключение о соответствии объекта строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
