Ростехнадзор одобрил реконструкцию компрессорной установки «Татнефти»

17:26, 30.09.2025

Нарушений обязательных требований не выявлено

Фото: взято из телеграм-канала Ростехнадзора

Приволжское управление Ростехнадзора провело внеплановую выездную проверку объекта капстроительства: «Реконструкция компрессорной установки сырого газа», техническим заказчиком которого является ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. Об этом пишет пресс-служба.

В ходе проверки было установлено, что работы завершены в полном объеме, нарушений обязательных требований не выявлено.

По результатам проверки выдано заключение о соответствии объекта строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.


Рената Валеева

