«Рубин» объявил состав на матч с «Зенитом» в Кубке России

17:03, 30.09.2025

Встреча начнется в Казани в 18:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» определился с составом на матч с «Зенитом» в рамках группового этапа Кубка России. Встреча начнется в Казани в 18:00 по московскому времени.

Нападающий Мирлинд Даку выйдет в составе «Рубина» с первых минут.

Состав «Рубина»: Нигматуллин — Арройо, Нижегородов, Вуячич, Рожков, Безруков — Иванов, Йочич, Апшацев — Шабанхаджай, Даку.

взято с сайта rubin-kazan.ru


Первая встреча этих команд на групповом этапе турнира завершилась победой «Зенита».

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 18:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин

СпортФутбол Татарстан

