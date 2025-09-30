«Рубин» объявил состав на матч с «Зенитом» в Кубке России
Встреча начнется в Казани в 18:00 по московскому времени
«Рубин» определился с составом на матч с «Зенитом» в рамках группового этапа Кубка России. Встреча начнется в Казани в 18:00 по московскому времени.
Нападающий Мирлинд Даку выйдет в составе «Рубина» с первых минут.
Состав «Рубина»: Нигматуллин — Арройо, Нижегородов, Вуячич, Рожков, Безруков — Иванов, Йочич, Апшацев — Шабанхаджай, Даку.
Первая встреча этих команд на групповом этапе турнира завершилась победой «Зенита».
Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 18:00 по московскому времени.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».