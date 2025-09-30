Евразийский союз нарастил производство на 25% за 10 лет существования

Михаил Мишустин представил достижения ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в расширенном заседании Евразийского межправительственного совета, где представил достижения ЕАЭС. Об этом сообщили в правительстве страны.

Одним из важных инструментов развития союза является новый способ поддержки бизнеса — теперь компании могут получить помощь на создание современных производств. На эти цели выделено больше 5 млрд рублей.

Значительные успехи достигнуты в сельскохозяйственном секторе. За 10 лет производство еды выросло на четверть, и теперь страны союза сами обеспечивают себя почти на 90%.

— Предоставление дополнительной помощи сельхозпроизводителям существенно укрепит продовольственную безопасность, послужит росту взаимной торговли и расширит ассортимент качественных продуктов питания, — сказано в сообщении.

Михаил Мишустин также обозначил другие приоритетные направления работы союза. Среди них — развитие транспортно-логистической инфраструктуры, борьба с контрафактной продукцией и расширение международного сотрудничества ЕАЭС с зарубежными партнерами.

Ранее сообщалось, что Евразийский экономический союз и Индия начнут работать над торговым соглашением.

Наталья Жирнова