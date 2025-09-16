Евразийский экономический союз и Индия начнут работать над торговым соглашением

Первый раунд переговоров — в ноябре

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев сообщил о начале работы над соглашением о свободной торговле между ЕАЭС, в чей состав входят Россия и Индия. Об этом сообщают РИА «Новости».

Накануне Слепнев прибыл в Индию, где провел переговоры с министром торговли и промышленности страны Пиюшем Гоялом.

По итогам встречи стороны достигли договоренности о проведении первого официального раунда переговоров в начале ноября. На нем планируется обсуждение и фиксация основных договоренностей между сторонами.

Напомним, что в Татарстане в 2025 году планируют трудоустроить более 700 граждан Индии.

Наталья Жирнова