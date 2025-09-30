«Эти стихи я посвятила сыновьям!»: история победительницы конкурса «Татар сүзе»

На конкурс «Татар сүзе» Наталья Клементьева отправила стихотворение собственного сочинения и посвятила свое выступление сыновьям

Фото: предоставлено АО ТРК "Новый век". Фотографы: Камалетдинов С.Ф. и Платонов М.А.

Женщина — многодетная мама шестерых детей. Двое из ее сыновей сейчас находятся на СВО. В эти трудные времена ее сердце наполнено волнением и надеждой. По ее словам, это стихотворение — о всех матерях, которые любят своих детей и молятся Богу, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми.

Наталья работает заведующей сельским домом культуры в родном Дрожжановском районе. Вместе с односельчанами она организовала работу по плетению маскировочных сетей для наших защитников.

Особенно трогательно то, что стихотворение написано на чувашском языке. Наталья признается, что вся семья говорит на родном языке, и подчеркивает, что их долг — любить, ценить и сохранять свою культуру.