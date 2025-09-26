Минфин планирует повысить налоги для IT-компаний

При этом действующая ставка сохранится для части доходов сотрудников

Фото: Максим Платонов

Министерство финансов России готовит изменения в налогообложении IT-бизнеса. Как сообщают «Ведомости», ведомство намерено увеличить льготную ставку страховых взносов для IT-компаний с текущих 7,6 до 15%.

При этом действующая ставка в 7,6% сохранится для части доходов сотрудников, превышающих 2,7 млн рублей в год. По оценкам экспертов, повышение налоговой нагрузки составит примерно 204 тыс. рублей на каждого специалиста.

В Минфине подчеркивают, что данная мера направлена на пополнение госбюджета. Эксперты отмечают, что изменения особенно затронут сотрудников с месячным доходом ниже 233 тыс. рублей. Кроме того, повышение ставок может негативно повлиять на привлечение молодых специалистов и привести к пересмотру кадровой политики IT-компаний.

Ранее сообщалось, что Минцифры ожидает роста доли IT-сектора в ВВП России до 2,5% в 2025 году.

Наталья Жирнова