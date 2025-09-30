Вице-чемпионский прыжок в Сингапуре
Главный тренер по прыжкам в воду РТ и СК «Синтез» Павел Муякин отметил успех своего подопечного Никиты Шлейхера
— Тренирую Никиту с пяти лет и всегда его нацеливал на результат, у него все впереди.
Тренер высказал предположение, что его отсутствие на чемпионате повлияло на итог и не дало завоевать заветное золото. Напомним, что разрыв составил меньше одного балла.
В данный момент Никита готовится к чемпионату мира в Париже, этапам Кубка мира в Канаде, Мексике и Китае, а также к внутренним соревнованиям, ближайшее из которых — Кубок раиса РТ.
