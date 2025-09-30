Главный тренер «КОС-Синтез» высказался о новой ватерпольной лиге

Он надеется, что со временем в лигу добавятся клубы из дружественных стран Азии

Фото: предоставлено Минспорта РТ

Евгений Ярощук поделился впечатлениями от создания Евразийской ватерпольной лиги:

— Это интересный проект, надеемся, что со временем в лигу добавятся клубы из Китая, Ирана, Турции, Саудовской Аравии и Узбекистана. Будет сильный турнир, похожий на Региональную ватерпольную лигу, где играют команды из Сербии, Черногории и Хорватии. Время покажет.

Ярощук отметил, что претерпели некоторые изменения и правила игры: поле стало короче на 5 метров, а игровое время уменьшилось, появилась система VAR. Игра по новым правилам стала динамичнее, быстрее, количество атак возросло на 25%.

— Большая нагрузка ложится на вратарей, игрокам теперь требуется быстрее принимать правильное решение и в защите, и в нападении. Однозначно, игра станет интереснее для зрителей, — сказал тренер.

