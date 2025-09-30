Торторелла отказался возглавить «Ак Барс», Бэбкок предложений не получал

Казанский клуб ищет нового тренера в Северной Америке

Казанский «Ак Барс» ищет нового главного тренера в Северной Америке. Об этом сообщают источники «Матч ТВ».

В шорт-лист «Ак Барса» входят именитые зарубежные специалисты Майк Бэбкок и Джон Торторелла. При этом первый в разговоре с российскими журналистами опроверг слухи об интересе из Казани. В случае с Тортореллой, по данным источника, тренер отказался от предложения из России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С весны 2024 года «Ак Барс» возглавляет Анвар Гатиятулин. Под его руководством команда в прошлом сезоне дошла до второго раунда Кубка Гагарина. В нынешнем чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «барсы» идут седьмыми в Восточной конференции с девятью очками.

Бэбкок является единственным тренером в истории, который выиграл Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли. Торторелла на сегодняшний день входит в тренерский штаб сборной США. С 2022 по 2025 год специалист работал главным тренером «Филадельфии» в НХЛ.

Зульфат Шафигуллин