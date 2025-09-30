Доходы телеграм-блогеров выросли на 44% за год

Наибольший доход показывают блогеры из сферы саморазвития

Рынок телеграм-блогеров демонстрирует рост: по данным платформы монетизации контента Tribute, доходы создателей контента в мессенджере увеличились на 44% за последний год.

Наибольший доход показывают блогеры из сферы саморазвития — в среднем 409 тыс. рублей в месяц. На втором месте находятся психологи с доходом 131 тыс. рублей, а на третьем — финансовые эксперты, зарабатывающие 125 тыс. рублей ежемесячно.

Основной способ заработка в «Телеграме» — платные подписки на закрытые каналы. Этой моделью монетизации пользуется 74% блогеров. При этом количество долгосрочных подписок (более 3 месяцев) выросло в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом. Второй по популярности способ заработка — донаты, на которые приходится 22% доходов.

Ранее Песков заявлял, что Telegram и WhatsApp* должны остаться в России.



Наталья Жирнова