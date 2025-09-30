В Казани задержали нижегородца, обчищавшего салоны иномарок

Он украл более 400 тыс. рублей

Фото: Реальное время

В Казани задержали мужчину, обвиняемого в совершении серии краж из автомобилей. Жертвами стали местные жители, припарковавшие свои иномарки возле сетевых магазинов в Ново-Савиновском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по РТ.

Двое жителей города рассказали, что, оставив автомобили на парковке и отлучившись по делам, по возвращении обнаружили пропажу денежных средств из бардачков. Ущерб составил более 200 тыс. рублей в первом случае и свыше 240 тыс. рублей во втором.



В результате расследования был задержан 50-летний уроженец Нижнего Новгорода, ранее судимый. Сообщается, что преступник выбирал момент, когда за ним никто не наблюдал, после чего проникал в салон автомобиля и похищал оставленные там деньги.

Похищенное имущество фигурант тратил на собственные нужды. В настоящее время задержанному предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

Наталья Жирнова