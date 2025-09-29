Минниханов обсудил перспективы промышленного сотрудничества Татарстана и Казахстана

Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с министром промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайыном Нагаспаевым на площадке Международной выставки «Иннопром. Беларусь» в Минске.

В ходе встречи Минниханов подчеркнул, что Татарстан высоко ценит возможность расширения связей с Казахстаном в рамках дружественных российско-казахстанских отношений. Он отметил, что Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров республики и по итогам первого полугодия 2025 года наблюдается положительная динамика в товарообороте.

Минниханов выразил уверенность в наличии множества перспективных направлений для взаимовыгодного торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном. Он также отметил важную роль межправительственного соглашения о принципах взаимодействия, деятельности Генерального консульства Казахстана в Казани и полномочного представительства Татарстана в Астане в развитии двусторонних связей.

Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в промышленной сфере. Было отмечено, что рынок Казахстана представляет значительный интерес для промышленных предприятий Татарстана, в частности в сфере машиностроения (поставки большегрузов) и нефтехимии.

Ранее Минниханов провел встречу с председателем Брестского областного исполкома Петром Пархомчиком.

Рената Валеева