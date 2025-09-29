Исследование: в Казани выбор спортивного клуба часто зависит от семьи и друзей

Любимую команду 78% казанцев выбрали в возрасте от 7 до 15 лет

Фото: Динар Фатыхов

Лишь 14% российских болельщиков самостоятельно выбирают любимую команду, руководствуясь личными предпочтениями. Значительно большее влияние на выбор оказывают друзья и родственники. Об этом «Реальному времени» сообщили в OLIMPBET.

Треть (33%) фанатов выбирают любимую команду под влиянием увлечений друзей, а для 25% болельщиков ключевую роль играют предпочтения родителей или близких родственников.

Опрос выявил региональные особенности: в Казани на 26% болельщиков оказывали влияние близкие при выборе спортивного клуба. Из них 78% выбрали любимую команду в возрасте от 7 до 15 лет, а каждый пятый — с 15 до 25 лет. Примечательно, что 8% всех казанских участников опроса, напротив, принципиально начали болеть за другой клуб из-за попыток приобщить их к определенной команде.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди тех, кто поддался влиянию близких, 39% были впечатлены эффектным выступлением выбранной команды, а 22% вдохновились искренней поддержкой друзей и родственников. Несмотря на внешнее влияние, 30% респондентов уверены, что не изменили бы свой выбор, даже если бы их не пытались приобщить к определенному клубу.

Подавляющее большинство (78%) опрошенных выразили готовность активно влиять на выбор любимой команды своих детей, родственников и знакомых, продолжая «династию болельщиков».

Рената Валеева