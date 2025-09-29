Автомобиль пилота NASCAR проехал на боку по стене трека на скорости 320 км/ч

Автомобиль Смита оказался зажат между машиной Немечека и стеной

Фото: Реальное время

Во время гонок серии NASCAR в США автомобиль пилота Зейна Смита перевернулся набок на скорости 320 км/ч и проехал, упираясь колесами в стену трека. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Инцидент произошел, когда машина Джона Хантера Немечека врезалась в болид Смита, прижав его к внешней стене после разворота Карсона Хосевара. Автомобиль Смита оказался зажат между машиной Немечека и стеной, после чего передняя часть оторвалась от земли, и болид перевернулся на бок, проскользив вдоль стены, прежде чем упасть обратно на трассу.

После этого Смит самостоятельно выбрался из автомобиля. Сотрудники гоночной команды сразу же подбежали к нему, чтобы оказать помощь. Из-за аварии гонка была прервана красным флагом, но позднее возобновлена.

Рената Валеева