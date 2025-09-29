«Автодор» предупредил о заморозках и гололедице ночью на трассе М-12 «Восток»

Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге

Фото: Мария Зверева

Компания «Автодор» предупредила водителей о возможных заморозках и гололедице в ночное время на скоростных трассах М-11 «Нева» и М-12 «Восток». В связи с этим автомобилистам рекомендуется быть внимательными на дороге.

— Это значит, что стиль вождения нужно пересмотреть, — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что при низкой температуре шины становятся твердыми и хуже «держат» дорогу, особенно при маневрах. Поэтому, особую осторожность следует проявлять на трассах ночью.

— Сбавляйте скорость, держите дистанцию и избегайте резких маневров, — рекомендуют специалисты.

Ранее Госавтоинспекция Казани обратилась к автовладельцам с призывом подготовить свои транспортные средства к осенне-зимнему периоду.



Рената Валеева