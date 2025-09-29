В Казани завтра ограничат движение транспорта из-за матча «Рубин» — «Зенит»

Это будет касаться шести улиц города

Фото: Динар Фатыхов

В связи с подготовкой и проведением матча чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом» в Казани завтра, 30 сентября, будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения будут действовать при необходимости с 14:00 до 22:00 на следующих участках дорог:

ул. Чистопольская: от ул. А. Бичурина до пр. Ямашева (при движении от ул. А. Бичурина, за исключением съезда на ул. Ф. Амирхана в направлении ул. С. Хакима);

ул. С. Хакима: от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольской (в обоих направлениях);

пр. Ямашева: от ул. Адоратского до Сибирского тракта (в обоих направлениях);

ул. Академика Арбузова: от ул. Журналистов до пр. Ямашева (при движении от ул. Журналистов);

ул. Чистопольская: от пр. Ямашева до ул. Адоратского (при движении от пр. Ямашева);

дублер ул. Гаврилова: от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольской.

Рената Валеева