В Казани завтра ограничат движение транспорта из-за матча «Рубин» — «Зенит»
Это будет касаться шести улиц города
В связи с подготовкой и проведением матча чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом» в Казани завтра, 30 сентября, будет частично ограничено движение транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ограничения будут действовать при необходимости с 14:00 до 22:00 на следующих участках дорог:
- ул. Чистопольская: от ул. А. Бичурина до пр. Ямашева (при движении от ул. А. Бичурина, за исключением съезда на ул. Ф. Амирхана в направлении ул. С. Хакима);
- ул. С. Хакима: от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольской (в обоих направлениях);
- пр. Ямашева: от ул. Адоратского до Сибирского тракта (в обоих направлениях);
- ул. Академика Арбузова: от ул. Журналистов до пр. Ямашева (при движении от ул. Журналистов);
- ул. Чистопольская: от пр. Ямашева до ул. Адоратского (при движении от пр. Ямашева);
- дублер ул. Гаврилова: от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольской.
Ранее сообщалось, что в Казани частично ограничат движение по улице Габдуллы Тукая.
