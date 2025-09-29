Суд отклонил апелляции Google по двум административным делам

Одна из мер была принята в связи с распространением недостоверных данных о погибших в ходе СВО

Таганский районный суд Москвы отклонил апелляционные жалобы Google по двум административным делам, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В первом случае суд оставил без изменений решение по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка распространения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет).

Ранее такая мера была принята в связи с распространением недостоверных данных о погибших в ходе спецоперации на Украине. Тогда компания Google была оштрафована на 4 млн рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Во втором случае суд также оставил без изменений решение по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.7.10 КоАП РФ (непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций).



Рената Валеева