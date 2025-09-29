В Казани приостановили движение нескольких трамваев и троллейбусов

Причиной остановки стало повреждение контактной сети

Фото: Артем Дергунов

В Казани временно приостановлено движение трамвайного маршрута №4 и троллейбусных маршрутов №5, 9 и 12. Об этом сообщает Комитет по транспорту города.

Причиной остановки движения стало повреждение контактной сети на пересечении улиц Зорге и Фучика. На месте происшествия работают аварийные службы, устраняющие последствия аварии.

— Приносим извинения за доставленные неудобства и просим пассажиров заранее планировать свой маршрут, — говорится в сообщении комитета.

Рената Валеева