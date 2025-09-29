Новости общества

18:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани приостановили движение нескольких трамваев и троллейбусов

15:57, 29.09.2025

Причиной остановки стало повреждение контактной сети

В Казани приостановили движение нескольких трамваев и троллейбусов
Фото: Артем Дергунов

В Казани временно приостановлено движение трамвайного маршрута №4 и троллейбусных маршрутов №5, 9 и 12. Об этом сообщает Комитет по транспорту города.

Причиной остановки движения стало повреждение контактной сети на пересечении улиц Зорге и Фучика. На месте происшествия работают аварийные службы, устраняющие последствия аварии.

— Приносим извинения за доставленные неудобства и просим пассажиров заранее планировать свой маршрут, — говорится в сообщении комитета.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также