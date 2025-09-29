Новости общества

18:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шандриголово в ДНР

15:03, 29.09.2025

Это произошло силами подразделения группировки войск «Запад»

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шандриголово в ДНР
Фото: Артем Дергунов

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шандриголово в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики, — говорится в официальной сводке ведомства.

По информации Минобороны, российские войска также нанесли поражение украинским формированиям в районах Колодезного, Болдыревки, Петровки и Староверовки в Харьковской области.

26 сентября российские военные взяли под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также