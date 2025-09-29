Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шандриголово в ДНР
Это произошло силами подразделения группировки войск «Запад»
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шандриголово в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики, — говорится в официальной сводке ведомства.
По информации Минобороны, российские войска также нанесли поражение украинским формированиям в районах Колодезного, Болдыревки, Петровки и Староверовки в Харьковской области.
26 сентября российские военные взяли под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области.
