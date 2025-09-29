В Казани обнаружили 15 нелегальных мигрантов

Двоих из них депортируют на родину, остальным назначены административные штрафы

Фото: Максим Платонов

Сотрудники УМВД России по Казани провели операцию «Нелегальный мигрант», в ходе которой были выявлены нарушения, совершаемые иностранными гражданами. Об этом сообщили в МВД по РТ.

Сотрудники полиции провели проверку мест массового пребывания иностранцев, а также адресов их регистрации и проживания. В результате проверки было выявлено 15 нарушителей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По итогам проверки составлено 16 административных протоколов. Большинство нарушений связано с несоблюдением режима пребывания в Российской Федерации. Нарушителям назначены административные штрафы в размере от 1 до 5 тыс. рублей. В отношении двух иностранных граждан приняты решения о выдворении за пределы Российской Федерации.

Дополнительно выявлено нарушение со стороны гражданки России, которая фиктивно зарегистрировала у себя иностранного гражданина. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Казани на стройке и в столовой обнаружили 13 нелегальных мигрантов.

Наталья Жирнова