Рустам Минниханов прибыл в Минск на международную выставку «Иннопром»

В планах делегации — проведение ряда важных встреч с руководством Белоруссии и представителями деловых кругов Казахстана

Рустам Минниханов прибыл в столицу Белоруссии для участия в мероприятиях Международной промышленной выставки «Иннопром.Беларусь». Раиса Татарстана встретил в международном аэропорту Минска чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Александр Рогожник. Об этом сообщается на официальном портале главы республики.

На стенде Татарстана в рамках выставки представлены ведущие компании региона, среди которых «Татспиртпром», «ICL сервис», «Эйдос» и другие предприятия.

Сразу после прибытия Минниханов направился на площадку МВЦ Belexpo, где развернулась основная программа выставки. В планах делегации — проведение ряда важных встреч с руководством Белоруссии и представителями деловых кругов Казахстана.

Ранее в Минске прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству между Татарстаном и Белоруссией. В мероприятии участвовали заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич и заместитель премьер-министра Татарстана Олег Коробченко.



Наталья Жирнова