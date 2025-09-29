В Татарстане ожидается резкое похолодание до -8 градусов

Заморозки обещают в ночь на 30 сентября

Фото: Динар Фатыхов

МЧС России по Татарстану предупредило жителей республики о резком снижении температуры воздуха.

По данным РСЧС, в ночь на 30 сентября 2025 года и утром температура воздуха может опуститься до -5 градусов, а в некоторых районах республики — до -8 градусов.

скриншот приложения МЧС

В республике наблюдаются заморозки уже почти неделю. В последний раз теплая погода, а также температурный рекорд наблюдались 23 сентября, когда столбик термометра поднялся до 27 градусов тепла.



Наталья Жирнова