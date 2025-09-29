В Татарстане ожидается резкое похолодание до -8 градусов
Заморозки обещают в ночь на 30 сентября
МЧС России по Татарстану предупредило жителей республики о резком снижении температуры воздуха.
По данным РСЧС, в ночь на 30 сентября 2025 года и утром температура воздуха может опуститься до -5 градусов, а в некоторых районах республики — до -8 градусов.
В республике наблюдаются заморозки уже почти неделю. В последний раз теплая погода, а также температурный рекорд наблюдались 23 сентября, когда столбик термометра поднялся до 27 градусов тепла.
