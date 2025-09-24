В Казани установлен новый температурный рекорд

23 сентября температура воздуха достигла отметки +27,7 градуса

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 23 сентября температура воздуха достигла отметки +27,7 градуса, что стало новым рекордом для этой даты. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Сообщается, что предыдущий рекорд был зафиксирован 23 сентября 2025 года, когда столбик термометра достиг 27,4 градуса. Нынешний рекорд поставлен с превышением на 0,3 градуса.

Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован 24 апреля, когда максимальная температура воздуха достигла +24,5 градуса. Тогда сообщалось, что новый рекорд превысил старые значения на 1,7.

Наталья Жирнова