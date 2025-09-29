Легкоатлетическая эстафета на кубок «ТАИФ-НК»: забег сильнейших

Состязания включали личные первенства на 800 и 400 метров, а также командные эстафеты

Фото: Лилия Егорова

Сильнейшие бегуны «ТАИФ-НК» встретились на легкоатлетической эстафете на кубок компании. Соревнования прошли в ЧУСК «Шинник» в минувшие выходные. Состязания включали мужское личное первенство на 800 метров и женское на 400, а также командные эстафеты на 100 метров.

— Радует, что с каждым годом количество участников растет. Легкая атлетика по праву считается королевой спорта. Бегом занимаются абсолютно все — будь то футболисты, гимнасты или нефтепереработчики, — с улыбкой говорит главный судья соревнований Геннадий Сандимиров.

Лилия Егорова

Инженер производственного отдела «ТАИФ-НК» Гульназ Валиева принимала участие в женской командной эстафете. После корпоративных спортивных соревнований, которые проходили в течение года в рамках подготовки к Всероссийским соревнованиям «Гонка героев», трудностей в забеге не возникло, признается Гульназ.

— После «Гонки героев» теперь все легко. У нас в душе живет спортивный дух! Мы с радостью участвуем в таких мероприятиях. Обязательно придем еще, — смеется она.



Наравне с опытными работниками предприятия бежали молодые специалисты. Алексей Лазарев пришел в «ТАИФ-НК» полтора года назад после окончания колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Сейчас работает оператором технологических установок четвертого разряда на КГПТО. Легкой атлетикой юноша увлекается с детства, поэтому с удовольствием приехал побороться за кубок «ТАИФ-НК».

Лилия Егорова

— Спорт играет важную роль в моей жизни, и я действительно люблю бег. Сегодня мой дебют на корпоративных соревнованиях. Мне все понравилось. О компании «ТАИФ-НК» могу сказать только хорошее. Сейчас работаю над повышением своего разряда и вижу отличные возможности для дальнейшего развития, — рассказал Алексей Лазарев.

Несмотря на немалое количество заявленных молодых сотрудников, в этом году вновь победили мастерство и опыт. Первое место в личном первенстве среди мужчин завоевал заместитель начальника смены цеха №11 завода Бензинов, ультрамарафонец Марат Файзрахманов. На протяжении многих лет он удерживает пальму первенства в легкоатлетической эстафете на кубок «ТАИФ-НК». Однако в этот раз победа едва от него не ускользнула.

Лилия Егорова

— Хороший соперник был, пришлось попотеть. Бег для меня — стиль жизни. Чем больше тренировок, тем лучше результат. Если сложить все километры, которые я пробежал в этом году, то будет более тысячи! Впереди еще марафон в Казани на 21 километр и трейл на 70. Это мои ближайшие планы, — поделился он.

Сильный соперник, о котором говорит Марат, — это Ринат Бурханетдинов. На соревнованиях он занял уверенное второе место, третьим стал Вячеслав Петров. В личном первенстве среди женщин самой быстрой оказалась Юлия Кырганова, серебро завоевала Гульнара Спиридонова, замкнула тройку призеров Анна Пилипенко.

По итогам эстафеты среди женщин третье место заняла команда «Быстрее, выше, сильнее», второе — «Девушки в движении», первое — «Девушки в бегах». Среди мужчин тройка лидеров расположилась следующим образом: третье место завоевал цех №11 КГПТО, второе — «Мечта НПЗ», первое — «Молния».

Реклама АО «ТАИФ-НК». Лилия Егорова

Победители и призеры получили кубки, дипломы и медали, а также на долгое время зарядились позитивом и хорошим настроением.

Лилия Егорова