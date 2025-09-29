На железнодорожной станции Зеленый Дол в Татарстане погиб мужчина

По факту гибели человека проводится проверка

Фото: Максим Платонов

Следственные органы Казанского отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России начали проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) в связи с гибелью мужчины. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Трагический инцидент произошел 27 сентября на станции Зеленый Дол. По предварительным данным, 54-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Несмотря на принятые машинистом экстренные меры, предотвратить наезд не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Ранее проверку проводили по факту столкновения грузовика с поездом на переезде в Самарской области.

Наталья Жирнова