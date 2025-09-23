Грузовик столкнулся с поездом на переезде в Самарской области

Инцидент произошел в 8:35 мск

Сегодня в граничащей с Татарстаном Самарской области водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. Это произошло на железнодорожном переезде между станциями Жигули — Томылово.

Инцидент произошел в 8:35 мск. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось из-за недостаточного расстояния.

По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет.

В августе в результате столкновения автобуса с грузовым составом на железнодорожном переезде в Лодейнопольском районе Ленинградской области погиб один человек и 16 получили травмы.



Рената Валеева