Соцсеть X Илона Маска оспорит решение индийского суда о системе удаления контента

Компания намерена подать апелляцию против портала Sahyog, позволяющего полиции требовать блокировки материалов

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, заявила, что подаст апелляцию на решение суда штата Карнатака, который отклонил жалобу компании против индийской системы удаления контента. Решение суда позволяет более чем двум миллионам полицейских по всей стране направлять запросы на блокировку материалов через закрытый портал Sahyog.

В заявлении X отмечается, что платформа намерена «защищать свободу выражения». По словам компании, механизм Sahyog позволяет удалять публикации только на основании обвинений в незаконности, без судебного рассмотрения и возможности для авторов оспорить блокировку. При этом соцсети грозят санкции в случае отказа выполнять такие распоряжения.

Правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди утверждает, что новая система необходима для борьбы с незаконным контентом и повышения подотчетности онлайн-платформ. С 2023 года власти расширили круг чиновников, уполномоченных направлять запросы на удаление публикаций, и запустили портал Sahyog, позволяющий направлять такие требования напрямую в компании.

Ранее X не раз вступала в конфликты с индийскими властями, обвиняя их в цензуре. Текущий судебный процесс стал для компании попыткой оспорить саму основу ужесточенного регулирования интернета в стране с крупнейшим в мире числом пользователей.

Артем Гафаров