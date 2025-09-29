Китай запускает визу K для иностранных специалистов в сфере технологий

Программа позволяет въезжать и работать без предложения о трудоустройстве

Фото: Динар Фатыхов

Китай с этой недели запускает новую визу категории K, рассчитанную на иностранных специалистов в области науки, технологий, инженерии и математики. Как отмечают эксперты, этот шаг совпал по времени с изменениями в США, где власти решили увеличить сбор за рабочие визы H-1B до $100 тыс. в год, что уже вызывает недовольство среди претендентов.

Новая китайская программа позволяет выпускникам STEM въезжать в страну, проживать и работать без обязательного предложения от работодателя. Это выгодно отличает ее от американской системы H-1B, где количество виз ограничено 85 тыс. в год, при этом требуется спонсорство компании.

По мнению аналитиков, инициатива может привлечь внимание специалистов из Индии, которые являются крупнейшими получателями H-1B. Однако остаются и препятствия: китайские власти пока не уточнили детали программы, включая возрастные и образовательные требования, условия проживания и возможности для членов семей. Кроме того, языковой барьер может ограничить работу иностранцев в китайских компаниях, где основным рабочим языком остается мандарин.

Несмотря на это, введение визы K рассматривается как часть усилий Пекина по укреплению позиций в мировой технологической конкуренции. Аналитики отмечают, что даже небольшой приток зарубежных специалистов способен повысить конкурентоспособность Китая в передовых отраслях.

Артем Гафаров