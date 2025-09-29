В Австралии готовят запрет соцсетей для подростков до 16 лет

В список попали WhatsApp*, Roblox, Reddit и Discord, компании готовятся к судебным спорам

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Власти Австралии готовят запрет на регистрацию аккаунтов в социальных сетях для подростков младше 16 лет. Первоначально речь шла о таких платформах, как Facebook*, Instagram*, Snapchat, TikTok, X и YouTube, однако список оказался шире. В него вошли также WhatsApp*, Roblox, Reddit, Discord, Pinterest, Twitch, Steam и ряд других сервисов.

Окончательный перечень еще не утвержден. Управление eSafety направило уведомления 16 компаниям с предложением провести самооценку и определить, подпадает ли их сервис под действие закона. Если компании считают, что они должны быть исключены из ограничений, им предложено представить обоснование и доказательства.

Комиссар eSafety Джули Инман Грант заявила, что в приоритете будут платформы с наибольшим количеством подростков и с наибольшими рисками для них. По ее словам, регулирование затруднено тем, что некоторые сервисы не считают себя социальными сетями и могут попытаться оспорить запрет в суде.

В частности, представители Roblox заявили, что сервис является игровой платформой и не должен подпадать под новые правила. Однако эксперты отмечают, что многие современные онлайн-платформы совмещают игровые, образовательные и социальные функции, что усложняет классификацию.

Закон вступит в силу 10 декабря. При этом сам комиссар eSafety не имеет полномочий окончательно решать, какие платформы должны соблюдать ограничения. В случае разногласий вопрос может быть передан в Федеральный суд. Пока ни одна из компаний не заявила официально о намерении оспорить закон, но регулятор готовится к возможным юридическим спорам.

Артем Гафаров