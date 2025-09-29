В Севастополе задержали шеф-повара, которая хотела отравить бойцов ВС России

Он работала шеф-поваром в одном из заведений города

В Севастополе задержали женщину, которая работает шеф-поваром в одном из заведений общепита и планировала отравить бойцов ВС России. Об этом сообщает RT. Также сообщается, что она по заданию ГУР Украины собирала сведения о дислокации кораблей Черноморского флота.

— Работая шеф-поваром в одном из заведений общественного питания г. Севастополя, женщина вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО, — приводится сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сообщается, что задержанная несколько лет назад связалась с украинской разведкой через иностранный мессенджер. С помощью этой связи у женщины узнавали данные о местах дислокации кораблей российского флота, а также о местоположении военной техники российской армии. В отношении женщины заведено уголовное дело о госизмене.

Этим летом в Татарстане задержали подозреваемых в подготовке терактов по заказу Украины.

Наталья Жирнова