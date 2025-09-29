Дуров заявил, что Франция просила удалить молдавские каналы из Telegram

Основатель мессенджера утверждает, что к нему обратились через посредника во время выборов в Молдове

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что французская разведка через посредника обращалась к нему с просьбой удалить ряд молдавских каналов. По его словам, это произошло в период, когда он находился под судебным контролем во Франции.

Дуров отметил, что часть каналов, которые нарушали правила платформы, действительно была удалена. Однако, как утверждает предприниматель, посредник сообщил ему, что в обмен спецслужбы готовы оказать содействие в его деле, что он назвал неприемлемым. Дуров также заявил, что такие действия можно рассматривать как вмешательство в судебный процесс или попытку использовать его ситуацию для влияния на политические процессы в Восточной Европе.

Французский МИД, комментируя заявление, напомнил, что Дуров ранее делал аналогичные обвинения во время выборов в Румынии. Тогда он также утверждал, что Париж пытался склонить его к блокировке определенных каналов, однако французская разведка отрицала подобные действия.

Напомним, Павел Дуров был арестован во Франции в 2024 году и остается под надзором суда по делу, связанному с обвинениями в организации преступной деятельности через Telegram. Сам он отвергает предъявленные обвинения и называет их юридически и логически абсурдными.

Артем Гафаров