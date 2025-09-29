Ак Барс Банк снизил ставки по потребительским кредитам
Минимальный процент равен 14,7% и предусмотрен для владельцев зарплатных карт Ак Барс Банка при заключении договора страхования жизни и здоровья
Кредиты для физических лиц* от Ак Барс Банка стали еще привлекательнее: прозрачные условия, выбор даты платежа, возможность подачи документов онлайн, бесплатной доставки карты, а теперь и снижение процентной ставки.
Получите кредит наличными на сумму от 30 тыс. до 5 млн рублей с выгодной ставкой. Минимальный процент равен 14,7% и предусмотрен для владельцев зарплатных карт Ак Барс Банка при заключении договора страхования жизни и здоровья**. Ставка по кредитам без страхования составляет от 24,7% до 47,4% годовых.
Для новых клиентов банка и держателей дебетовых не зарплатных карт предельный размер кредита равен 3 млн рублей, а процентная ставка начинается от 26% годовых. При этом они могут рассчитывать на понижение минимального процента до 16% в случае заключения договора страхования***.
Кредит оформляется на срок от 1 года до 5 лет. Ставка рассчитывается индивидуально.
Обращаем внимание на то, что погасить кредит можно без комиссии и ограничений по сумме либо срокам. В случае заключении коллективного договора страхования жизни и здоровья сумма кредита увеличивается на размер страховой премии.
При оформлении потребительского кредита Ак Барс Банк предупреждает: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». Изучите все условия кредита по ссылке.
Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК
Справка
*Физические лица — лица, работающие по найму, занимающиеся частной практикой и зарегистрированные в качестве ИП или собственника бизнеса.
**Максимальная процентная ставка для владельцев зарплатных карт Ак Барс Банка при заключении договора страхования жизни и здоровья равна 36,4%.
***Максимальная процентная ставка для клиентов банка и держателей дебетовых не зарплатных карт без договора страхования равна 52,6%, с договором страхования — 41,6%.
