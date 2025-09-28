Больше всего деревень и сел с именами в названиях насчитали в Татарстане

Например, населенные пункты Махмур и Азат

Фото: Максим Платонов

В России насчитывается восемь городов, в названиях которых содержатся человеческие имена. Об этом сообщили РИА «Новости», ссылаясь на в Росреестр.

Примечательно, что в целом по России зарегистрировано более 350 населенных пунктов, названных в честь людей. При этом Татарстан занимает лидирующую позицию по количеству таких объектов — здесь насчитывается 39 деревень, сел и поселков с именами в названиях. Например, деревня Азат или Махмур.

На втором месте находится Республика Башкортостан с 35 населенными пунктами, включая город Салават.

Среди населенных пунктов с именами в названиях оказались Владимир во Владимирской области, Артем в Приморском крае, Беслан в Северной Осетии, Верея в Московской области, Аксай в Ростовской области, Алдан в Якутии, Салават в Башкортостане и Тулун в Иркутской области.

Напомним, что в Татарстане запустят программу «Земский тренер». Она необходима для развития спорта в сельской местности.

Наталья Жирнова