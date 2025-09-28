Татарстанцев предупредили о заморозках до -2 градусов
Жителям рекомендовали принять меры по защите садовых и сельскохозяйственных культур
Татарстанцев предупредили о заморозках ночью 29 сентября. Сообщение об этом появилось в приложении МЧС.
— Заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов, местами ожидаются на территории Татарстана ночью 29 сентября 2025 года. Рекомендуем принять меры по защите садовых и сельскохозяйственных культур, — говорится в нем.
Напомним, отопительный сезон в Казани стартует в понедельник, 29 сентября. Централизованное теплоснабжение будет обеспечено в 5,6 тыс. многоквартирных домов.
