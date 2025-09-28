Татарстанцев предупредили о заморозках до -2 градусов

Жителям рекомендовали принять меры по защите садовых и сельскохозяйственных культур

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанцев предупредили о заморозках ночью 29 сентября. Сообщение об этом появилось в приложении МЧС.

— Заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов, местами ожидаются на территории Татарстана ночью 29 сентября 2025 года. Рекомендуем принять меры по защите садовых и сельскохозяйственных культур, — говорится в нем.

Напомним, отопительный сезон в Казани стартует в понедельник, 29 сентября. Централизованное теплоснабжение будет обеспечено в 5,6 тыс. многоквартирных домов.

Галия Гарифуллина