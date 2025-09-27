Гатиятулин оценил победу «Ак Барса» над «Металлургом»

Тренер рассказал, что помогло команде отыграться с 0:3

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу над «Металлургом» (4:3) в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанцы по ходу встречи проигрывали 0:3, но забросили четыре шайбы подряд и победили.

— Мы играли с лидером конференции, это скоростная и мастеровитая команда. Задание было контролировать шайбу, где-то это не получалось, соперник убегал в контратаки. Перестраивались, в какой-то момент у соперника была фора небольшая. Убрали фокус с глобальных задач, сосредоточены на текущем моменте. Идём шаг за шагом, от игры к игре, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» впервые в сезоне одержал две победы подряд в чемпионате. До выезда в Магнитогорск команда обыграла в Астане «Барыс» со счетом 2:1. Всего «Ак Барс» в девяти матчах сезона потерпел пять поражений и поднялся на промежуточное пятое место в Восточной конференции.

В следующей игре команда Анвара Гатиятулина сыграет с «Автомобилистом». Встреча пройдет 29 сентября в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин