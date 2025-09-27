Татарстан принял 2 миллиона туристов-соотечественников с начала года

Республика на пятом месте в списке городов для туризма

Фото: Динар Фатыхов

За первые восемь месяцев 2025 года Татарстан вошел в число лидеров внутреннего туризма России, приняв более 2 млн гостей. Успех республики в развитии туристической отрасли отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во Всемирный день туризма.



Также сообщается, что число турпоездок по России за восемь месяцев текущего года выросло на 5%, превысив 61 млн. Чернышенко отмечает, что значительный вклад в рост турпотока внесло активное развитие туристической инфраструктуры региона в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Результат Татарстана позволил региону занять пятое место в первой шестёрке самых популярных туристических направлений страны: Москва приняла 8,2 миллиона туристов, Краснодарский край — 6,5 миллиона, Санкт-Петербург — 4,8 миллиона, а Московская область — 3,8 миллиона гостей.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ направлений для отдыха с детьми этой осенью.



Наталья Жирнова