«Стрела — Ак Барс» обыграла «Красный Яр» со счетом 44:13
Казанская команда забрала победу в первом полуфинале чемпионата России по регби
Казанская команда «Стрела — Ак Барс» обыграла «Красный Яр» в первом полуфинале чемпионата России по регби со счетом 44:13 (20:10, 24:3).
— Первый шаг сделан — осталось еще два. Step by step, — поделились успехом в телеграм-канале команды из Казани.
В следующий раз, во втором полуфинале, команды встретятся 5 октября.
