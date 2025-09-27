Хмелевский сыграет с Яшкиным и Денисенко в матче с «Металлургом»

Американский нападающий дебютирует за «Ак Барс»

«Ак Барс» объявил состав на матч с «Металлургом» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоится в Магнитогорске и начнется в 14.30 по московскому времени.

За «Ак Барс» дебютирует нападающий Александр Хмелевский, который сыграет в тройке атаки с Дмитрием Яшкиным и Григорием Денисенко. Американский хоккеист накануне присоединился к казанской команде.

В воротах «Ак Барса» с первых минут выйдет Тимур Билялов, голкипер Михаил Бердин заявлен в запас.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Бердин); Лямкин — Миллер, Барабанов — Семенов — Алистров; Марченко — Карпухин, Яшкин — Хмелевский — Денисенко; Фальковский — Князев, Биро — Сафонов — Галимов; Жулин, Дыняк — Фисенко — Кателевский.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В текущем сезоне «Металлург» дважды обыграл «Ак Барс» — 4:3 Б и 6:3. В предыдущем матче чемпионата магнитогорцы победили в овертайме «Спартак» со счетом 3:2. «Ак Барс» до выезда к «Металлургу» переиграл в Астане «Барыс» — 2:1.

В прямом эфире игру покажут телеканалы КХЛ ТВ, ТНВ и «ТНВ Планета» в 14.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин